Міненерго пригрозило відповідальністю регіонам, які порушували графіки відключення

Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, і за це вони будуть притягнуті до відповідальності.﻿ Про це під час брифінгу в Миколаєві сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

«Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об’єкт» , - сказав Галущенко.

За його словами, це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни. Має діяти принцип справедливості, як це було у 2022-2023 роках. Не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири.

«У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов’язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію» , - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Держенергонагляд здійснив перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому в Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.