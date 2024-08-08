Минэнерго пригрозило ответственностью регионам, которые нарушали графики отключения

Во время действия графиков отключения света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, и за это они будут привлечены к ответственности. Об этом во время брифинга в Николаеве сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

«Во время действия графиков отключений света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, сейчас по ним будут сделаны юридические заключения. В частности, Госэнергонадзор проверил Житомир и установил там такие нарушения. Ситуация усугубляется еще и тем, что проверяющих не допускали на объект» , - сказал Галущенко.

По его словам, это недопустимо и в мирный период, особенно во время войны. Должен действовать принцип справедливости, как это было в 2022-2023 годах. Не должно быть так, что одни сидят без света по 16 часов, а другие только по два или четыре.

«У нас единственная энергосистема, и она распределяет дефицит электричества равномерно по всем областям. Да, есть определенные моменты, связанные с наличием большего или меньшего количества объектов критической инфраструктуры или промышленности, но это существенно не влияет на ситуацию» , - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Госэнергонадзор проверил применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГПО) и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО «Житомироблэнерго» создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.