Герасимов проігнорував інформацію про підготовку атаки на Курську область - ЗМІ

Глава Генштабу країни-агресора РФ Валерій Герасимов і вищі посадові особи, ймовірно, проігнорували попередження розвідки про те, що в Курській області можуть початися бойові дії. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.

За інформацією близького до Кремля джерела, російська розвідка за два тижні знала про підготовку вторгнення в Курську область, але військове керівництво країни проігнорувало цю інформацію. Також повідомляється, що російський диктатор Володимир Путін не був проінформований про підготовку до бойових дій у регіоні.

Водночас джерело видання уточнює, що Путін, імовірно, не наважиться звільнити Герасимова, який очолює російський Генштаб понад 12 років.

«Однак терпіння Кремля щодо 68-річного Герасимова […] закінчується» , — додав співрозмовник видання.

Раніше Герасимов пообіцяв Путіну вийти на державний кордон Росії після подій у Курській області. Однак бої там досі тривають.