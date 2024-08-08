Герасимов проигнорировал информацию о готовящейся атаке на Курскую область - СМИ

Глава Генштаба страны-агрессора РФ Валерий Герасимов и высшие должностные лица, по всей видимости, проигнорировали предупреждение разведки о том, что в Курской области могут начаться боевые действия. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Новое время.

По информации близкого к Кремлю источника, российская разведка через две недели знала о подготовке вторжения в Курскую область, но военное руководство страны проигнорировало эту информацию. Также сообщается, что российский диктатор Владимир Путин не был проинформирован о подготовке боевых действий в регионе.

В то же время источник издания уточняет, что Путин, вероятно, не решится уволить Герасимова, возглавляющего российский Генштаб более 12 лет.

«Однако терпение Кремля по отношению к 68-летнему Герасимову… заканчивается» , — добавил собеседник издания.

Ранее Герасимов пообещал Путину выйти на границу России после событий в Курской области. Однако бои там до сих пор продолжаются.