США направили винищувачі F-22 на Близький Схід

Сполучені Штати Америки направили винищувачі F-22 Raptor на Близький Схід. Їх ціль - посилення захисту Ізраїлю і запобігання можливій регіональній ескалації, яка походить від Ірану.﻿ З посиланням на ВПС США, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За інформацією центрального командування США, винищувачі вже прибули на Близькій Схід. Однак не розголошується скільки літаків було розгорнуто і де саме вони приземлилися в регіоні.

Це розгортання F-22 є першим на Близькому Сході з червня 2023 року. Також варто зауважити, що на початку минулого року біля узбережжя Південної Кароліни F-22 збив китайську повітряну кулю, яка, за словами США, використовувалася для висотного спостереження.

Передислокація F-22 відбулась на тлі побоювань, що Іран може напасти на Ізраїль в будь-який момент у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.