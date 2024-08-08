США направили истребители F-22 на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки направили истребители F-22 Raptor на Ближний Восток. Их цель - усиление защиты Израиля и предотвращение возможной региональной эскалации, исходящей от Ирана.﻿ Со ссылкой на ВВС США, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По информации центрального командования США, истребители уже прибыли на Ближний Восток. Однако не разглашается, сколько самолетов было развернуто и где именно они приземлились в регионе.

Это развертывание F-22 является первым на Ближнем Востоке с июня 2023 года. Также следует отметить, что в начале прошлого года у побережья Южной Каролины F-22 сбил китайский воздушный шар, который, по словам США, использовался для высотного наблюдения.

Передислокация F-22 произошла на фоне опасений, что Иран может напасть на Израиль в любой момент в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.