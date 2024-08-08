У Запоріжжі керівник благодійного фонду за хабар "допомагав" ухилянтам

У Запоріжжі під час отримання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів затримали очільника благодійного фонду та його спільника — вони організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон.﻿ З посиланням на Запорізьку обласна прокуратуру, повідомляє Новое время.

Як стверджує слідство, за допомогою благодійного фонду чоловік зі спільником оформлювали документи щодо опіки над людиною з інвалідністю, яка потребувала лікування у країнах Європейського союзу.

На підставі цих документів військовозобов'язані могли супроводжувати людей з інвалідністю й перетинати кордон, додають у прокуратурі. Коштували такі послуги від 5 до 10 тисяч доларів.

Чоловікам повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України). Також правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетні до цієї схеми.