В Запорожье руководитель благотворительного фонда за взятку "помогал" уклонистам

В Запорожье во время получения взятки в размере 5 тысяч долларов задержали главу благотворительного фонда и его сообщника — они организовали схему незаконной переправки военнообязанных через границу. Со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру, сообщает Новое время.

Как утверждает следствие, с помощью благотворительного фонда мужчина с сообщником оформляли документы по опеке над человеком с инвалидностью, который нуждался в лечении в странах Европейского союза.

На основании этих документов военнообязанные могли сопровождать людей с инвалидностью и пересекать границу, добавляют в прокуратуре. Стоили такие услуги от 5 до 10 тысяч долларов.

Мужчинам сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины). Также правоохранители устанавливают других людей, которые могут быть причастны к этой схеме.