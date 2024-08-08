Участь РФ у другому Саміті миру не слід вважати початком перемовин - Єрмак

Запрошення на другий саміт миру представника країни-агресора Росії, якому передадуть напрацьований план дій для досягнення миру, не варто розглядати як початок переговорів з РФ. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Новое время.

За його словами, до другого саміту миру можливе залучення представника Росії, якому Україна та інші учасники саміту передадуть узгоджений план реалізації всіх десяти пунктів формули миру.

«Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план» , — пояснив керівник Офісу президента.

Водночас Єрмак не відповів, чи може представляти Росію на саміті миру російський диктатор Володимир Путін.

«Я думаю, що дуже рано про це говорити, хто може» , — сказав Єрмак.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не проти участі Росії у другому Глобальному саміті миру, оскільки цього вимагає світ.