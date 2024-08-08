Участие РФ во втором Саммите мира не следует считать началом переговоров - Ермак

Приглашение на второй саммит мира представителя страны-агрессора России, которому передадут наработанный план действий по достижению мира, не следует рассматривать как начало переговоров с РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Новое время.

«Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь! Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план» , — пояснил руководитель Офиса президента.

В то же время Ермак не ответил, может ли представлять Россию на саммите мира российский диктатор Владимир Путин.

«Я думаю, что очень рано об этом говорить, кто может» , — сказал Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не против участия России во втором Глобальном саммите мира, поскольку этого требует мир.