У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля Запорізької АЕС

Виникнення інтенсивних пожеж поблизу тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС стає ще одним із викликів, з якими стикається найбільша в Європі атомна електростанція, ставлячи під загрозу її зовнішнє електропостачання. З посиланням на сайт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє Укрінформ.

"Протягом минулого тижня Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ISAMZ) кілька разів спостерігала пожежі на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних експерти МАГАТЕ спостерігали дим, що надходив з району на північ від ЗАЕС біля вхідного каналу ЗАЕС" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа була під повітряними кабелями лінії 750 кіловольтів (кВ) "Дніпровська" та резервної лінії електропередач "Феросплавна" 1 330 кВ – останніх двох зовнішніх ліній електропередач, що залишилися для живлення ЗАЕС.