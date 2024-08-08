В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле Запорожской АЭС

Возникновение интенсивных пожаров вблизи временно оккупированной Россией Запорожской АЭС становится еще одним из вызовов, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, ставя под угрозу внешнее электроснабжение. Со ссылкой на сайт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Укринформ.

"В течение прошлой недели Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ) несколько раз наблюдала пожары на разных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных эксперты МАГАТЭ наблюдали дым, поступавший из района к северу от ЗАЭС у входящего канала ЗАЭС" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар находился под воздушными кабелями линии 750 киловольтов (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ – последних двух внешних линий электропередач, оставшихся для питания ЗАЭС.