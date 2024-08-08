В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле Запорожской АЭС
Возникновение интенсивных пожаров вблизи временно оккупированной Россией Запорожской АЭС становится еще одним из вызовов, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, ставя под угрозу внешнее электроснабжение. Со ссылкой на сайт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Укринформ.
"В течение прошлой недели Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ) несколько раз наблюдала пожары на разных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных эксперты МАГАТЭ наблюдали дым, поступавший из района к северу от ЗАЭС у входящего канала ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар находился под воздушными кабелями линии 750 киловольтов (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ – последних двух внешних линий электропередач, оставшихся для питания ЗАЭС.
"Поскольку летняя жара продолжается, такие пожары вдоль оставшихся трасс двух линий ставят ЗАЭС под угрозу потери внешнего электроснабжения. Хотя на этот раз отключение ни одной из линий не произошло, ситуация подчеркнула хрупкость внешнего электроснабжения ЗАЭС", - заявили в МАГАТЭ.