У DeepState вперше показали на мапі бої в Курській області РФ

Аналітики проєкту DeepState оновили карту вночі 9 серпня, вперше надавши інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня, повідомляє Українська правда.

"Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями. На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено", – зазначили аналітики.

"Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – повідомляє DeepState.

У повідомленні зазначили, що оновлення карти будуть відбуватися із затримками.

А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".

На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.