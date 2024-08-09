В DeepState впервые показали на карте бои в Курской области РФ

Аналитики проекта DeepState обновили карту ночью 9 августа, впервые предоставив информацию о боях в Курской области РФ, которые идут с 6 августа, сообщает Украинская правда.

"Силы Обороны осуществили удар возле Свердликово и Олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями. На КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. Горналь также был окружен" , – отмечают аналитики.

"Передовые группы вышли к Гончаровке и окрестностям Суджи. Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго" , – сообщил DeepState.

В сообщении отметили, что обновление карты будут происходить с задержками.

А также добавили, что некоторая информация может в конечном итоге отличаться с показаниями непосредственных участников событий.

Напомним, 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.