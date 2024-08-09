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Курс валют НБУ на 9 серпня

Курс валют НБУ на 9 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 9 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 серпня підвищився на 1 коп до 40.9926 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 44.8090 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 52.0504 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 28 коп. до 47.8159 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.3721 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.992 600 +0.0079
EUR Євро 44,809 000 +0.0414
GBP Фунт стерлінгів 52.050 400 --0.1108
CHF Швейцарський франк 47.815 900 +0.2781
PLN Польський злотий 10.372 100 +0.0012

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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