Курс валют НБУ на 9 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 9 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 серпня підвищився на 1 коп до 40.9926 за 1 долар.
Євро подорожчав на 4 коп. до 44.8090 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 52.0504 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 28 коп. до 47.8159 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав до 10.3721 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.992 600
|EUR
|Євро
|44,809 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.050 400
|CHF
|Швейцарський франк
|47.815 900
|PLN
|Польський злотий
|10.372 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.