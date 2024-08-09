Курс валют НБУ на 9 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 9 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 серпня підвищився на 1 коп до 40.9926 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 44.8090 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 52.0504 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 28 коп. до 47.8159 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.3721 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.992 600 EUR Євро 44,809 000 GBP Фунт стерлінгів 52.050 400 CHF Швейцарський франк 47.815 900 PLN Польський злотий 10.372 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.