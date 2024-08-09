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Курс валют НБУ на 9 августа

Курс валют НБУ на 9 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 августа, повысился на 1 коп до 40.9926 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 44.8090 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 52.0504 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 28 коп до 47.8159 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.3721 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.992600 +0.0079
EUR Евро 44.809000 +0.0414
GBP Фунт стерлингов 52.050400 --0.1108
CHF Швейцарский франк 47.815900 +0.2781
PLN Польский злотый 10.372100 +0.0012

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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