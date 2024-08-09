Курс валют НБУ на 9 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 августа, повысился на 1 коп до 40.9926 за 1 доллар.
Евро подорожал на 4 коп до 44.8090 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 52.0504 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 28 коп до 47.8159 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на до 10.3721 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.992600
|EUR
|Евро
|44.809000
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.050400
|CHF
|Швейцарский франк
|47.815900
|PLN
|Польский злотый
|10.372100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.