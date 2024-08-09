Курс валют НБУ на 9 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 августа, повысился на 1 коп до 40.9926 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 44.8090 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 52.0504 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 28 коп до 47.8159 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.3721 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.992 600 EUR Евро 44.809 000 GBP Фунт стерлингов 52.050 400 CHF Швейцарский франк 47.815 900 PLN Польский злотый 10.372 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.