У Бєлгородській області РФ заявили про масовану атаку дронів: горіло промпідприємство

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що регіон нібито зазнав масованої атаки ЗСУ за допомогою дронів, унаслідок чого горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки, повідомляє Українська правда.

"Загалом над територією області силами ППО збито 29 БПЛА літакового типу.

У місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибито вікна та посічено покрівлі, фасади та паркани, а також один легковий автомобіль. У місті Новий Оскол унаслідок атаки БПЛА загорівся ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували загоряння" , – повідомив чиновник.

За словами Гладкова, минулося без постраждалих. На місцях працюють оперативні служби.

Раніше російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк Липецької області, у результаті якої відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів, а також зазнав ушкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації.