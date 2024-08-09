В Белгородской области РФ заявили о массированной атаке дронов: горело промпредприятие

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что регион якобы подвергся массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, в результате чего горел ангар промпредприятия и пострадали два дома, сообщает Украинская правда.

"Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа.

В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание" , – сообщил чиновник.

По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы.

﻿Ранее российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Липецк Липецкой области, в результате которой произошла детонация взрывоопасных объектов, а также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Впоследствии в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации.