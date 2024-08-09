У Генштабі оновили дані про втрати російських окупантів за минулу добу

За минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1030 загарбників, 3 танки, 9 БТРів та 49 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали: