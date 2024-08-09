У Генштабі оновили дані про втрати російських окупантів за минулу добу
За минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1030 загарбників, 3 танки, 9 БТРів та 49 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,
- танків ‒ 8434 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
- артилерійських систем – 16536 (+49) од,
- РСЗВ – 1142 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 916 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
- крилатих ракет ‒ 2424 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
- спеціальної техніки ‒ 2769 (+2)