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У Генштабі оновили дані про втрати російських окупантів за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських окупантів за минулу добу
Фото: Генштаб

За минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1030 загарбників, 3 танки, 9 БТРів та 49 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8434 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16536 (+49) од,
  • РСЗВ – 1142 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 916 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
  • крилатих ракет ‒ 2424 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2769 (+2)

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