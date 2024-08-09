В Генштабе обновили данные о потерях российских оккупантов за минувшие сутки

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1030 захватчиков, 3 танка, 9 БТРов и 49 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили: