Сучасні технології автоматизації для суші-бару

У гастрономії, сфері, яка постійно розвивається та пристосовується до мінливих тенденцій, технології відіграють дуже важливу роль. Впровадження сучасних технологічних рішень в закладах громадського харчування не тільки оптимізує їх роботу, але й впливає на рівень задоволеності гостей.

Як обрати POS систему для суші-бару

Власники суші-барів знають, що успіх цього типу закладів ґрунтується на високій якості інгредієнтів, приємній атмосфері та позитивному досвіді гостей. Якщо ви докладаєте максимум зусиль, щоб ваш суші-бар вигідно вирізнявся серед конкурентів, варто також подбати про професійне програмне забезпечення. Система автоматизації допоможе оптимізувати прийом замовлень, зменшити кількість відходів і втрат продуктів і, таким чином, збільшити прибуток.

Основні функції програми для обліку

Раніше застосування POS-системи обмежувалося прийомом замовлень і друком чеків. Однак з появою хмарних технологій POS стрімко еволюціонував і перетворився на повноцінну систему управління рестораном.

Сьогодні професійне програмне забезпечення для громадського харчування дозволяє не тільки обробляти транзакції, але й управляти складом, створювати розгорнуті звіти та мати доступ до аналітики.

Сучасні технології в програмах обліку

Крім основних функцій, таких як складський облік, фінансовий облік та аналітика, програми обліку дають можливість користуватися такими сучасними технологіями як:

QR-меню

Гість наводить камеру свого смартфона на QR-код або за допомогою короткого посилання отримує доступ до електронного меню з фотографіями та детальними описами страв. Ви можете додати в QR-меню посилання на соціальні мережі або сайт закладу, щоб зміцнити контакт з гостями. Цифрове меню допомагає збільшити середній чек замовлення і покращити якість обслуговування, що відповідно впливає на прибутковість закладу і лояльність гостей.

Інтеграція ПРРО

Старі касові апарати відходять у минуле. На зміну їм з’явилися і користуються неабиякою популярністю хмарні РРО. Сучасні програми автоматизації інтегруються через API з сервером податкової. Таким чином планшет або смартфон, на який ви встановите програму обліку, може виконувати роль терміналу і програмного реєстратора розрахункових операцій.

Автоматизація доставлень

Завдяки хмарній програмі обліку ви можете автоматизувати обмін даними між програмою та різними платформами та сервісами доставки, або запустити доставку через власний сайт.

Переваги програми Poster для суші-бару

1. Модуль доставки для суші-барів

Ні для кого не секрет, що суші, мабуть, одразу після піци, а, можливо, й на рівні з нею, — одна з найпопулярніших позицій, які замовляють через доставку. Складно уявити суші-бар без можливості замовлення на доставку або самовивіз. У Poster є модуль доставки для суші-барів. Ви зможете приймати замовлення з агрегаторів або через власну службу доставки.

2. Poster QR

Японська кухня у багатьох асоціюється зі складними назвами. Тільки “advanced” любителі суші знають, чим відрізняються урумакі від макі, або, на приклад, що таке тобіко. Тому для більшості гостей дуже важливо візуалізувати та максимально детально описати меню. В Poster POS можна автоматично створити QR-меню з ваших страв, додати фото, в будь-який час редагувати або оновлювати меню.

3. Універсальність

Poster POS — це рішення, яке закриває всі потреби: управління меню, складський облік, звіти про продаж, обрахунок податків, управління персоналом, програми лояльності, інтеграція зі сторонніми застосунками, різні способи оплати.

Як каже народна мудрість — краще один раз побачити ніж сто разів почути. Ознайомтесь з програмою для суші-бару від Poster протягом безкоштовного 15-денного періоду. Poster пропонує гнучкий вибір тарифних планів, щоб ви могли найкраще достосувати набір функцій і можливостей програми до потреб свого закладу.