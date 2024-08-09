Современные технологии автоматизации для суши-бара

В гастрономии, постоянно развивающейся сфере, приспособляющейся к изменяющимся тенденциям, технологии играют очень важную роль. Внедрение современных технологических решений в общепитах не только оптимизирует их работу, но и влияет на уровень удовлетворенности гостей.

Как выбрать POS систему для суши-бара

Владельцы суши-баров знают, что успех этого типа основывается на высоком качестве ингредиентов, приятной атмосфере и положительном опыте гостей. Если вы прилагаете максимум усилий, чтобы ваш суши-бар выгодно отличался среди конкурентов, стоит также позаботиться о профессиональном программном обеспечении. Система автоматизации поможет оптимизировать прием заказов, снизить количество отходов и потерь продуктов и, таким образом, увеличить прибыль.

Основные функции программы для учета

Ранее применение POS-системы ограничивалось приемом заказов и печатью чеков. Однако с появлением облачных технологий POS стремительно эволюционировал и превратился в полноценную систему управления рестораном.

Сегодня профессиональное программное обеспечение для общепита позволяет не только обрабатывать транзакции, но и управлять составом, создавать развернутые отчеты и иметь доступ к аналитике.

Современные технологии в программах учета

Кроме основных функций, таких как складской учет, финансовый учет и аналитика, программы учета позволяют пользоваться такими современными технологиями как:

QR-меню

Гость приводит камеру своего смартфона на QR-код или с помощью короткой ссылки получает доступ к электронному меню с фотографиями и подробными описаниями блюд. Вы можете добавить в QR-меню ссылку на социальные сети или сайт заведения, чтобы укрепить контакт с гостями. Цифровое меню помогает увеличить средний чек заказа и улучшить качество обслуживания, что влияет на прибыльность заведения и лояльность гостей.

Интеграция ПРРО

Старые кассовые аппараты уходят в прошлое. На смену им появились и пользуются большой популярностью облачные РРО. Современные программы автоматизации интегрируются через API с налоговым сервером. Таким образом, планшет или смартфон, на который вы установите программу учета, может выполнять роль терминала и программного регистратора расчетных операций.

Автоматизация доставок

Благодаря облачной программе учета вы можете автоматизировать обмен данными между программой и различными платформами и сервисами доставки или запустить доставку через собственный сайт.

Преимущества программы Poster для суши-бара

1. Модуль доставки для суши-баров

Ни для кого не секрет, что суши, пожалуй, сразу после пиццы, а, может быть, и на уровне с ней, — одна из самых популярных позиций, которые заказывают из-за доставки. Сложно вообразить суши-бар без возможности заказа на доставку или самовывоз. У Poster есть модуль доставки для суши-баров. Вы сможете принимать заказы с агрегаторов или через собственную службу доставки.

2. Poster QR

Японская кухня у многих ассоциируется со сложными названиями. Только "advanced" любители суши знают, чем отличаются урумаки от маки, или, например, что такое тобико. Поэтому для большинства гостей очень важно визуализировать и подробно описать меню. В Poster POS можно автоматически создать QR-меню из ваших блюд, добавить фото, в любое время редактировать или обновлять меню.

3. Универсальность

Poster POS – это решение, которое закрывает все потребности: управление меню, складской учет, отчеты о продаже, расчет налогов, управление персоналом, программы лояльности, интеграция с посторонними приложениями, разные способы оплаты.

Как говорит народная мудрость — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ознакомьтесь с программой суши-бара от Poster в течение бесплатного 15-дневного периода. Poster предлагает гибкий выбор тарифных планов, чтобы вы могли лучше всего применить набор функций и возможностей программы к потребностям вашего заведения.