Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликає до скорочення військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Zeit.

Кречмер відповідав на питання, чи виступає він за припинення німецької допомоги Україні у сфері озброєнь з метою економії коштів.

"Ми більше не можемо надавати кошти на озброєння Україні лише для того, щоб ця зброя витрачалася і нічого не досягала. Все повинно бути пропорційно. Підтримка – так, але ми розуміємо, що ми досягаємо наших меж", – сказав політик опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

"З самого початку я чітко висловлювався проти поставок зброї і виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я повинен, на жаль, констатувати, що вона підтвердилася в багатьох моментах", – сказав Кречмер.

Він ще раз підкреслив, що, на його думку, війна в Україні закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Минулого року прем'єр-міністр Саксонії вже говорив про можливість припинення вогню між Росією та Україною, якщо Україна тимчасово відмовиться від власної території – це викликало обурення Києва.

У вересні нові земельні парламенти будуть обрані в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) зосереджуються на питаннях миру та міграції. Обидві партії виступають проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією. ХДС у трьох землях не виключає можливої співпраці з BSW. Лідер партії Вагенкнехт також ставить формування коаліції в залежність від позиції партнерів щодо війни в Україні.

Вагенкнехт також вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі щодо допомоги Україні.