Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призывает к сокращению военной помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Zeit.

Кречмер отвечал на вопрос, выступает ли он за прекращение немецкой помощи Украине в сфере вооружений с целью экономии средств.

"Мы больше не можем предоставлять средства на вооружение Украины только для того, чтобы это оружие тратилось и ничего не достигало. Все должно быть пропорционально. Поддержка – да, но мы понимаем, что мы достигаем наших пределов", – сказал политик оппозиционного Христианско-демократического союза.

"С самого начала я четко высказывался против поставок оружия и выступал за дипломатические инициативы. У меня было очень четкое мнение по этому поводу в течение двух лет, и я должен, к сожалению, констатировать, что оно подтвердилось во многих моментах", – сказал Кречмер.

Он еще раз подчеркнул, что, по его мнению, война в Украине закончится не на поле боя, а за столом переговоров.

В прошлом году премьер-министр Саксонии уже говорил о возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории – это вызвало возмущение Киева.

В сентябре новые земельные парламенты будут избраны в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) сосредотачиваются на вопросах мира и миграции. Обе партии выступают против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией. ХДС в трех землях не исключает возможного сотрудничества с BSW. Лидер партии Вагенкнехт также ставит формирование коалиции в зависимость от позиции партнеров по войне в Украине.

Вагенкнехт также считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине.