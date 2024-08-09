Генштаб: На фронті за добу 101 зіткнення, РФ активізувала авіацію на півночі

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Також РФ активізувала діяльність своєї авіації для обстрілів Сумщини та Чернігівщини.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 9 серпня.

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 89 КАБ), здійснив 4747 обстрілів, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Золочів, Сніги, Синьківка, Колісниківка, Глушківка Харківської області; Серебрянка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Новодонецьке, Селідове, Олександропіль, Воздвиженка, Гродівка Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області та Новотягинка на Херсонщині.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 13 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, противник здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Окрім того, штурмував поблизу Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили три атаки наших позицій у напрямку Водяного та Вугледару. Противник успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, значно активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли Бачівська, Кучерівки, Ромашкового, Кам’янки, Попівки, Юнаківки, Кружка, Бунякіного та низці інших прикордонних населених пунктів.