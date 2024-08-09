Генштаб: На фронте за сутки 101 столкновение, РФ активизировала авиацию на севере

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими войсками. Также РФ активизировала деятельность своей авиации по обстрелам Сумщины и Черниговщины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 9 августа.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 89 КАБ), совершил 4747 обстрелов, более 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Золочев, Снеги, Синьковка, Колесниковка, Глушковка Харьковской области; Серебрянка, Северск, Дружба, Торецк, Часов Яр, Новодонецкое, Селидово, Александрополь, Воздвиженка, Гродовка Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество зафиксировано три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 24 штурма окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражены 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, противник совершил девять атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал близ Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 атак. Основные усилия враг сосредотачивался в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. В общей сложности враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло одно, безуспешное для врага, боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории РФ совершал обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякиного и ряда других приграничных населенных пунктов.