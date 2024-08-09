ППО збила всі 27 виявлених "Шахедів" – командувач Повітряних сил
У ніч на 9 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили усі 27 виявлених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ударні безпілотники росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників.
"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.