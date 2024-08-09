ПВО сбила все 27 обнаруженных "Шахедов" – командующий Воздушными силами

В ночь на 9 августа Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили все 27 обнаруженных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ударные беспилотники россияне запустили из Приморско-Ахтарского района (РФ). Радиотехнические войска Воздушных Сил выявили и сопровождали 27 ударных беспилотников.