ПВО сбила все 27 обнаруженных "Шахедов" – командующий Воздушными силами
В ночь на 9 августа Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили все 27 обнаруженных "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Ударные беспилотники россияне запустили из Приморско-Ахтарского района (РФ). Радиотехнические войска Воздушных Сил выявили и сопровождали 27 ударных беспилотников.
"В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.