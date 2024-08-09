США, Катар і Єгипет закликали Ізраїль та ХАМАС до термінових переговорів

Лідери Сполучених Штатів, Єгипту й Катару закликали в четвер Ізраїль і ХАМАС провести переговори 15 серпня щодо доопрацювання угоди про припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників. Про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох країн, розміщеній у четвер не офіційному вебсайті Білого дому, повідомляє Укрінформ.

"Настав час укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників і затриманих. Ми втрьох і наші команди невтомно працювали протягом багатьох місяців над створенням рамкової угоди, яка зараз лежить на столі, і залишилося лише узгодити деталі її реалізації" , - наголошується у заяві.

Зазначається, що угода базується на принципах, викладених президентом Байденом 31 травня 2024 року і схвалених резолюцією Ради Безпеки ООН.

Лідери закликали обидві сторони провести зустріч у столиці Катару Досі або столиці Єгипту Каїрі й "закрити всі прогалини й почати імплементацію угоди без подальших зволікань".

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 10 червня схвалила пропозицію США, представлену президентом Байденом, яка має на меті забезпечити негайне та стале припинення вогню в Секторі Гази, а також звільнення заручників.

Президент США Джо Байден оприлюднив 31 травня триетапний план Ізраїлю й підтриманий Штатами щодо припинення вогню в секторі Газа та звільнення заручників.