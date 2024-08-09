США, Катар и Египет призвали Израиль и ХАМАС к срочным переговорам

Лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали в четверг Израиль и ХАМАС провести переговоры 15 августа о доработке соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, размещенном в четверг на официальном вебсайте Белого дома, сообщает Укринформ.

"Пора заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных. Мы втроем и наши команды без устали работали в течение многих месяцев над созданием рамочного соглашения, которое сейчас лежит на столе, и осталось лишь согласовать детали его реализации" , - отмечается в заявлении.

Отмечается, что соглашение базируется на принципах, изложенных президентом Байденом 31 мая 2024 г. и одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН.

Лидеры призвали обе стороны провести встречу в столице Катара До сих пор или столице Египта Каире и "закрыть все пробелы и начать имплементацию соглашения без дальнейших промедлений".

Напомним, Совет Безопасности ООН 10 июня одобрил предложение США, представленное президентом Байденом, направленное на обеспечение немедленного и постоянного прекращения огня в Секторе Газы, а также освобождения заложников.

Президент США Джо Байден обнародовал 31 мая трехэтапный план Израиля и поддержанный Штатами по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.