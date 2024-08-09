Трамп заявив, що не веде активну кампанію, бо і так значно випереджає демократів

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп заявив, що не веде активну кампанію, оскільки нібито лідирує з великим відривом порівняно з висуванкою демократів Камалою Гарріс. Про це він заявив у четвер під час спілкування з пресою у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє Укрінформ.

Водночас від додав, що розміщає рекламні ролики та спілкується зі ЗМІ.

"Я роблю величезну кількість записів тут, у нас є рекламні ролики на такому рівні, який, я думаю, ніхто ніколи не робив раніше. Я розмовляю з вами по телефону, говорю на радіо, говорю на телебаченні, телебачення приїжджає сюди. Даруйте, а що ми зараз робимо?" - зазначив Трамп.

Переключившись на Гарріс, він заявив, що вона не здатна давати пресконференції.

"Вона не знає, як проводити пресконференції. Вона недостатньо розумна, щоб проводити пресконференції" , - стверджує Трамп.

За його словами, він проводитиме активнішу виборчу кампанію після Національного з’їзду Демократичної партії, яка офіційно висуне Гарріс на посаду президентки.

Національний з'їзд Демократичної партії відбудеться в Чикаго з 19–22 серпня.

Натомість відповідно до соціологічних опитувань Гарріс на загальнонаціональному рівні має рейтинг на кілька відсотків вищий, ніж Трамп. У ключових штатах їхні шанси рівні.