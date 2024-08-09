Трамп заявил, что не ведет активную кампанию, так как значительно опережает демократов

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не ведет активную кампанию, поскольку якобы лидирует с большим отрывом по сравнению с выдвижением демократов Камалой Харрис.﻿ Об этом он заявил в четверг во время общения с прессой в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Укринформ.

В то же время он добавил, что размещает рекламные ролики и общается со СМИ.

"Я делаю огромное количество записей здесь, у нас есть рекламные ролики на таком уровне, какой, я думаю, никто никогда не делал раньше. Я разговариваю с вами по телефону, говорю по радио, говорю по телевидению, телевидение приезжает сюда. Извините, а что мы сейчас делаем?" - отметил Трамп.

Переключившись на Харрис, он заявил, что она не способна давать пресс-конференции.

"Она не знает, как проводить пресс-конференции. Она недостаточно разумна, чтобы проводить пресс-конференции" , - утверждает Трамп.

По его словам, он будет проводить более активную избирательную кампанию после Национального съезда Демократической партии, которая официально выдвинет Гаррис на пост президента.

Национальный съезд Демократической партии состоится в Чикаго с 19-22 августа.

Согласно социологическим опросам Харрис на общенациональном уровне имеет рейтинг на несколько процентов выше, чем Трамп. В ключевых штатах их шансы равны.