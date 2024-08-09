Ціни на нафту стабілізувалися після впевненого зростання

Ціни на нафту стабільні у п'ятницю після впевненого зростання за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

Статдані, опубліковані напередодні, послабили побоювання інвесторів щодо стану американського ринку праці й можливості рецесії у США, що призвело до загального збільшення апетиту до ризику на світових ринках.

"Трейдери продовжують стежити за економічними новинами з США й Китаю, оцінюючи їх можливий вплив на попит на нафту", – зазначає аналітик Близького Сходу й Північної Африки брокерської компанії BDSwiss Мазен Салхаб.

"Напрямок грошово-кредитної політики в Штатах, ймовірно, залишатиметься важливим рушійним чинником для нафтового ринку, враховуючи те, як різко можуть змінюватися очікування експертів", – наводить слова Салхаба Market Watch.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 за київським часом становила $79,19 за барель, що на $0,03 (0,04%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти здорожчали на $0,83 (1,1%), до $79,16 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,06 (0,08%), до $76,25 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,96 (1,3%) – до $76,19 за барель.

У центрі уваги трейдерів, як і раніше, залишається ситуація на Близькому Сході, ринки чекають атаки Ірану на Ізраїль після нещодавнього вбивства в Тегерані голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії.