Цены на нефть стабилизировались после уверенного роста

Цены на нефть стабильны в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов по поводу состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках.

"Трейдеры продолжают следить за экономическими новостями из США и Китая, оценивая их возможное влияние на спрос на нефть" , – отмечает аналитик Ближнего Востока и Северной Африки брокерской компании BDSwiss Мазен Салхаб.

"Направление денежно-кредитной политики в Штатах, вероятно, будет оставаться важным движущим фактором для нефтяного рынка, учитывая, как резко могут меняться ожидания экспертов" , - приводит слова Салхаба Market Watch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.20 по киевскому времени составляла $79,19 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,83 (1,1%), до $79,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,06 (0,08%), до $76,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,96 (1,3%) – до $76,19 за баррель.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.