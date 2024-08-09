На аеродромі в Липецьку ЗСУ поцілили у склад зі 700 бомбами – джерела в СБУ

Унаслідок нічного удару по аеродрому в Липецьку вражено склади, де зберігали понад 700 КАБів. Також там перебували декілька десятків винищувачів і вертольоти. Про це розповіли джерела в Силах оборони, повідомляє Лівий берег.

Після удару дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

За даними джерел, більшість літаків з військового аеродрому "Липецьк-2" злетіти не встигли.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром "Морозовськ", сьогодні черга за "Липецьком-2". Працюємо далі" , – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, уночі Росія перебувала під масованою атакою. З деяких населених пунктів Липецької області, розташованих біля військового аеродрому, оголосили евакуацію.

Генштаб підтвердив завдання удару по аеродрому в Липецьку, а також по цілях ворога на окупованій території Донецької області.