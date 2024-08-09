На аэродроме в Липецке ВСУ попали по складу со 700 бомбами – источники в СБУ

В результате ночного удара по аэродрому в Липецке поражены склады, где хранили более 700 КАБов. Также там находились несколько десятков истребителей и вертолеты. Об этом рассказали источники в силах обороны, сообщает Левый берег.

После удара дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

По данным источников, большинство самолетов с военного аэродрома "Липецк-2" взлететь не успели.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбардировать УАБ украинские города. В начале августа мы очистили от УАБ и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком-2". Работаем дальше" , – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ночью Россия находилась под массированной атакой. Из некоторых населенных пунктов Липецкой области, расположенных у военного аэродрома, была объявлена эвакуация.

Генштаб подтвердил нанесение удара по аэродрому в Липецке, а также по целям врага на оккупированной территории Донецкой области.