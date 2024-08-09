Іранські хакери почали кібероперації для впливу на вибори у США – Microsoft

Упродовж останніх тижнів, групи, пов’язані з владою Ірану, розпочали здійснювати кібероперації з метою впливу на президентські вибори у США. Про це йдеться у звіті компанії Microsoft, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми ділимося розвідданими про відстежувану нами діяльність, яка все більше вказує на намір Ірану вплинути на цьогорічні вибори президента США. Останніми тижнями групи, пов'язані з іранським урядом, активізували два види діяльності", - заявив керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс.

Зазначається, що по-перше, вони заклали основу для початку кампаній впливу на актуальні теми, пов’язані з виборами, та почали її імплементацію, намагаючись розпалити суперечки або переконати виборців у "хитких штатах".

Хиткий штат - штат США, де кандидати у президенти від Демократичної та Республіканської партій мають приблизно рівні шанси бути обраними.

По-друге, ці групи розпочали операції, які, за оцінками Microsoft, спрямовані на отримання розвідувальних даних про політичні кампанії та надання їм можливості впливати на вибори в майбутньому.

"Одна іранська група скомпрометувала обліковий запис державного службовця на рівні округу, який перебував у хиткому штаті", - йдеться у звіті.

Загалом у Microsoft виявили щонайменше чотири іранські кібергрупи, причетні до цієї кампанії з метою впливу на президентські вибори у США.

"Ми ділимося такими розвідувальними даними, щоб виборці, державні установи, кандидати, партії та інші могли знати про кампанії впливу та захистити себе від загроз", - підсумували у компанії.

Як відомо, 5 листопада відбудуться президентські вибори у США.