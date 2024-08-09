Иранские хакеры начали кибероперации для влияния на выборы в США

В последние недели группы, связанные с властями Ирана, начали осуществлять кибероперации с целью влияния на президентские выборы в США. Об этом говорится в отчете Microsoft, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы делимся разведданными об отслеживаемой нами деятельности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на нынешние выборы президента США. В последние недели группы, связанные с иранским правительством, активизировали два вида деятельности" , - заявил руководитель группы анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс.

Во-первых, они заложили основу для начала кампаний влияния на актуальные темы, связанные с выборами, и начали ее имплементацию, пытаясь разжечь споры или убедить избирателей в "шатких штатах".

Шаткий штат - штат США, где кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий имеют примерно равные шансы быть избранными.

Во-вторых, эти группы приступили к операциям, которые, по оценкам Microsoft, направлены на получение разведывательных данных о политических кампаниях и предоставление им возможности влиять на выборы в будущем.

"Одна иранская группа скомпрометировала учетную запись государственного служащего на уровне округа, находящегося в зыбком штате" , - говорится в отчете.

В общей сложности у Microsoft обнаружили по меньшей мере четыре иранские кибергруппы, причастные к этой кампании с целью влияния на президентские выборы в США.

"Мы делимся такими разведывательными данными, чтобы избиратели, государственные учреждения, кандидаты, партии и другие могли знать о кампаниях влияния и оградить себя от угроз" , - подытожили в компании.

Как известно, 5 ноября пройдут президентские выборы в США.