Попит на електромобілі в Україні зріс на 38%: топ нових та вживаних моделей
У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4684 шт. (нових – 980 шт., уживаних – 3704 шт.). Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.
В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Honda M-NV - 239 од.;
- BYD Song Plus - 127 од.;
- Nissan Ariya - 118 од.;
- Volkswagen iD.4 - 88 од.;
- Zeekr 001 - 69 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 529 од.;
- Tesla Model 3 - 433 од.;
- Tesla Model Y - 419 од.;
- Tesla Model S - 217 од.;
- Volkswagen e-Golf - 209 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.