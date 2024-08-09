Попит на електромобілі в Україні зріс на 38%: топ нових та вживаних моделей

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4684 шт. (нових – 980 шт., уживаних – 3704 шт.). Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Honda M-NV - 239 од.; BYD Song Plus - 127 од.; Nissan Ariya - 118 од.; Volkswagen iD.4 - 88 од.; Zeekr 001 - 69 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 529 од.; Tesla Model 3 - 433 од.; Tesla Model Y - 419 од.; Tesla Model S - 217 од.; Volkswagen e-Golf - 209 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.