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Спрос на электромобили в Украине вырос на 38%: топ новых и подержанных моделей

Спрос на электромобили в Украине вырос на 38%: топ новых и подержанных моделей
Фото: Pixabay

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 17% в прошлом.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4684 шт. (новых – 980 шт., б/у – 3704 шт.). Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. Honda M-NV – 239 ед.;
  2. BYD Song Plus – 127 ед.;
  3. Nissan Ariya – 118 ед.;
  4. Volkswagen iD.4 – 88 ед.;
  5. Zeekr 001 – 69 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf – 529 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 433 ед.;
  3. Tesla Model Y – 419 ед.;
  4. Tesla Model S – 217 ед.;
  5. Volkswagen e-Golf – 209 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

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