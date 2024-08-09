Спрос на электромобили в Украине вырос на 38%: топ новых и подержанных моделей

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 17% в прошлом.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4684 шт. (новых – 980 шт., б/у – 3704 шт.). Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

Honda M-NV – 239 ед.; BYD Song Plus – 127 ед.; Nissan Ariya – 118 ед.; Volkswagen iD.4 – 88 ед.; Zeekr 001 – 69 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 529 ед.; Tesla Model 3 – 433 ед.; Tesla Model Y – 419 ед.; Tesla Model S – 217 ед.; Volkswagen e-Golf – 209 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.