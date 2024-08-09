Спрос на электромобили в Украине вырос на 38%: топ новых и подержанных моделей
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 17% в прошлом.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4684 шт. (новых – 980 шт., б/у – 3704 шт.). Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.
В топ-5 новых электромобилей месяца попали:
- Honda M-NV – 239 ед.;
- BYD Song Plus – 127 ед.;
- Nissan Ariya – 118 ед.;
- Volkswagen iD.4 – 88 ед.;
- Zeekr 001 – 69 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 529 ед.;
- Tesla Model 3 – 433 ед.;
- Tesla Model Y – 419 ед.;
- Tesla Model S – 217 ед.;
- Volkswagen e-Golf – 209 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.