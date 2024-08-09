З початку року товарообіг України склав майже 62 млрд доларів

Упродовж січня-липня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували на $22,6 млрд. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби, повідомляє Лівий берег.

При цьому оподаткований імпорт склав $32,9 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше товарів імпортували до України із Китаю на суму $7,7 млрд, на другому місці Польща із $4 млрд та Німеччина – $3,1 млрд.

З України найбільше товарів вивезли до Польщі – на $2,4 млрд, Іспанії – на $1,8 млрд, Китаю – на $1,8 млрд.

65% ввезених товарів склали такі категорії:

машини, устаткування та транспорт – $13,4 млрд

продукція хімічної промисловості – $6,9 млрд

паливно-енергетичні – $5,1 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $14,1 млрд

метали та вироби з них — $2,5 млрд

мінеральні продукти — $2 млрд.

У липні зафіксували зростання експорту на 9% порівняно з червнем. Цифра сягнула 2 млрд 969 млн доларів.