С начала года товарооборот Украины составил почти 62 млрд долларов

В январе-июле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $39,1 млрд, а экспортировали на $22,6 млрд. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, сообщает Левый берег.

При этом облагаемый налогом импорт составил $32,9 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего товаров импортировали в Украину из Китая на сумму $7,7 млрд, на втором месте Польша из $4 млрд и Германия – $3,1 млрд.

Из Украины больше товаров вывезли в Польшу – на $2,4 млрд, Испании – на $1,8 млрд, Китая – на $1,8 млрд.

65% ввозимых товаров составили следующие категории:

машины, оборудование и транспорт – $13,4 млрд

продукция химической промышленности – $6,9 млрд

топливно-энергетические – $5,1 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $14,1 млрд

металлы и изделия из них - $2,5 млрд

минеральные продукты - $2 млрд.

В июле зафиксировали рост экспорта на 9% по сравнению с июнем. Цифра составила 2 млрд 969 млн долларов.