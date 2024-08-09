Бої в Курській області 9 серпня: карти бойових дій

Військова операція в прикордонні Курської області продовжується четверту добу. Російська сторона заявляє, що бої нібито "вже ведуться за 30 км від Курської АЕС" та за 15 кілометрів від ще одного райцентру - Льгова. Тим часом українські аналітики вперше позначили на мапі бойових дій "сірі" та "звільнені" зони, повідомляє РБК-Україна.

Що відбувається в Курській області на четверту добу боїв, карти та можливі варіанти дій військ РФ - в матеріалі нижче.﻿

За ранковими підрахунками російського медіаресурсу "Важливі історії", зона боїв вже розтяглася на 800 кв. км, а "під вогневим контролем ЗСУ" нібито перебуває до 450 кв. км. РосЗМІ стверджують, що українські сили зайшли приблизно на 30 км углиб Росії та "зайняли" або "беруть штурмом" 22 населені пункти, включаючи два райцентри: Коренево та Суджу.

"Тривожною" для росіян складається ситуація і щодо ще одного райцентру - міста Льгов, з якого вже почали масово виїжджати місцеві. Російські Telegram-канали пишуть, що нібито українські військовослужбовці можуть "йти не тільки на Курськ", а й на Курську АЕС, яка розташована в місті Курчатов. Примітно, що від цього населеного пункту до найближчого місця боїв залишилося близько 50 кілометрів, хоча в "Z-каналах" пишуть про 30 км. Крім того, деякі росвоєнкори пишуть про бої за Рильськ, який також є обласним центром.

Фото: бої в Курській області все ближче до місцевої АЕС у Курчатові (скріншот deepstatemap)

Що відбувається в Курській області: аналітика, карти боїв

Вперше з початку так званого "прориву" український аналітичний ресурс DeepState показав мапу боїв у Курській області. Фахівці позначили населені пункти, які не контролює Росія в регіоні (мова йде про оновлення за 6 серпня).

"Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій", - пояснили в DeepState.

За словами аналітиків, Сили Оборони України "звільнили Свердліково, Дар'їно та Олешню".

"Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями", - йдеться в повідомленні.

На думку фахівців, на КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. А село Горналь також було оточено.

"Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", - додають у DeepState.

Загалом наразі площа "звільненої" території на двох ділянках становить 72,74 кв.км та 70,25 кв.км відповідно. "Сіра" зона в Курській області охоплює площу в 110,71 кв.км.

Фото: у DeepState вперше показали на карті "звільнені" території та "сіру" зону в Курській області за перший день операції (скріншот deepstatemap)

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише про присутність українських військ в російських районах, розташованих на відстані 35 кілометрів від міжнародно визнаного кордону з Сумською областю України.

"Однак українські сили, безумовно, не контролюють усю територію в межах максимальних заяв Росії про просування українських військ у Курській області", - зазначають в ISW.

Спираючись на геолоковані кадри та російські заяви, аналітики називають напрямки, куди, імовірно могли просунутися українські військові:

Суджа. Деякі росвоєнкори бідкаються, мовляв, місто вже "захоплене", інші кажуть, що росіяни не контролюють лише частину населеного пункту.

Милютино та Кромські Бики (за 35 кілометрів від кордону). Примітно, що ці села вже входять до Льговського району Курської області. Ці села на мапі ISW позначені як найвища точка, куди могли просунутися ЗСУ.

Руське Порічне (на північ від Суджі). Українські сили, ймовірно, просунулися в напрямку села. Тим часом росвоєнкори пишуть, що українські війська мають просування й далі вздовж траси 38К-024 поблизу Анастасьєвки.

Гончарівка та Заолешенка. Імовірно, українські війська діють в районі першого населеного пункту і на північ від другого. Хоча деякі російські блогери жаліються на "захоплення" Гончарівки.

Новоіванівка (за 10 км від кордону). Геолокаційне фото показує, що українські сили діють у цьому населеному пункті, хоча росіяни знову кажуть про "захоплення" разом із Богданівкою (на північний захід від Суджі).

Також ISW наводять ще низку російських заяв про буцімто рух українських сил. Мовляв, українські сили також просунулися до Малої Локні та до околиць села Черкаське Порічне, а також в районі Кругленького, Мартинівки, Великого Солдатського і біля Мирного. Мова йде про Суджанський район.

Російські воєнкори писали й про атаку в районі села Снагость та поблизу Ольгівки. Ці населені пункти входять до Коренівського району.

Фото: на мапі ISW можна побачити імовірне просування ЗСУ аж до Милютино Льговського району (understandingwar.org)

Хоча російське видання "Агенство", яке позиціонує себе як опозиційне до влади, стверджує, що до Льгова від найближчої точки боїв залишилося 10 км.

Фото: мапа боїв від видання "Агенство" (agents.media)

Як може діяти Росія: чотири можливі сценарії від ISW

На думку міжнародних аналітиків, російське військове командування має низку ймовірних варіантів дій аби відповісти на транскордонну операцію в Курській області. ISW називає чотири з можливих:

Перший. РФ може вирішити використати наявних призовників, прикордонників Федеральної служби безпеки (ФСБ), Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.

Другий. Прийняти рішення про використання існуючого Північного угруповання військ, розгорнутого вздовж російсько-українського кордону.

Третій. Передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованих наступальних зусиль на літо 2024 року та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших регіонів театру військових дій.

Четвертий. РФ може прагнути зберегти сили, які наразі виділила для Курської області, але могла б передислокувати значну кількість авіації та ударних підрозділів у цей район, намагаючись покращити здатність повернути територію.

Нагадаємо, що 6 серпня 2024 року після масованого обстрілу міста Суджа російські ЗМІ та місцева влада про "прорив" кордону в Суджанському та Коренівському районах Курської області РФ.

Спочатку в Міністерстві оборони РФ та російській ФСБ стверджували, що спроби прориву нібито "відбито". Втім, згодом визнали, що бої в прикордонні все ж тривають. Через добу після того, що сталося з реакцією виступив російський диктатор Володимир Путін, який заявив про "масштабну провокацію", звинувативши Україну.

Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво не підтверджувало причетності по операції, що відбувається в Курській області. Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень лише заявив, що Росія "повинна теж відчувати війну". Партнери України також висловилися не одразу, але акцентували Київ має повне право захищатись таким чином.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: звіт та карти американського Інституту вивчення війни (ISW), мапи аналітичного ресурсу DeepState, Telegram-канал "Важливі історії", а також інші дані з відкритих джерел.