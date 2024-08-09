Бои в Курской области 9 августа: карты боевых действий

Военная операция в приграничной Курской области продолжается четвертые сутки. Российская сторона заявляет, что бои якобы "уже ведутся в 30 км от Курской АЭС" и в 15 километрах от еще одного райцентра - Льгова. Тем временем украинские аналитики впервые обозначили на карте боевых действий "серые" и "освобожденные" зоны, сообщает РБК-Украина.

Что происходит в Курской области на четвертые сутки боев, карты и возможные варианты действий войск РФ - в материале ниже.

По утренним подсчетам российского медиаресурса "Важные истории", зона боев уже растянулась на 800 кв. км, а "под огневым контролем ВСУ" якобы находится до 450 кв. км. РосСМИ утверждают, что украинские силы зашли примерно на 30 км вглубь России и "заняли" или "берут штурмом" 22 населенных пункта, включая два райцентра: Коренево и Суджу.

"Тревожной" для россиян складывается ситуация и в отношении еще одного райцентра - города Льгова, из которого уже начали массово выезжать местные. Российские Telegram-каналы пишут, что якобы украинские военнослужащие могут "идти не только на Курск", но и на Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатов. Примечательно, что от этого населенного пункта до ближайшего места боев осталось около 50 километров, хотя в "Z-каналах" пишут о 30 км. Кроме того, некоторые росвоенкоры пишут о боях за Рыльск, который также является областным центром.

Фото: бои в Курской области все ближе к местной АЭС в Курчатове (скриншот deepstatemap)

Что происходит в Курской области: аналитика, карты боев

Впервые с начала так называемого "прорыва" украинский аналитический ресурс DeepState показал карту боев в Курской области. Специалисты обозначили населенные пункты, не контролируемые Россией в регионе (речь идет об обновлении за 6 августа).

"Обновления будут с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от показаний прямых участников событий", - пояснили в DeepState.

По словам аналитиков, Силы Обороны Украины "освободили Свердликово, Дарьино и Олешню".

"Силы Обороны нанесли удар возле Свердликово и Олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов, на КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. А село Горналь тоже было окружено.

"Передовые группы вышли в Гончаровку и окрестности Суджи. Бои в районе Зеленый Путь, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", - добавляют в DeepState.

В целом площадь "освобожденной" территории на двух участках составляет 72,74 кв. км и 70,25 кв. км соответственно. "Серая" зона в Курской области охватывает площадь в 110,71 кв. км.

Фото: в DeepState впервые показали на карте "освобожденные" территории и "серую" зону в Курской области (скриншот deepstatemap)

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о присутствии украинских войск в российских районах, расположенных в 35 километрах от международно признанной границы с Сумской областью Украины.

"Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в пределах максимальных заявлений России о продвижении украинских войск в Курской области", - отмечают в ISW.

Опираясь на геолоцированные кадры и российские заявления, аналитики называют направления, куда, вероятно, могли продвинуться украинские военные:

Сужа. Некоторые расвоенкоры жалуются, мол, город уже "захвачен", другие говорят, что россияне не контролируют только часть населенного пункта.

Милютино и Кромские Быки (в 35 километрах от границы). Примечательно, что эти села уже входят в Льговский район Курской области. Эти села на карте ISW обозначены как самая высокая точка, куда могли продвинуться ВСУ.

Русское Поречное (к северу от Суджи). Украинские силы, вероятно, продвинулись в направлении села. Между тем росвоенкоры пишут, что украинские войска имеют продвижение и дальше вдоль трассы 38К-024 вблизи Анастасьевки.

Гончаровка и Заолешенко. Вероятно, украинские войска действуют в районе первого населенного пункта и севернее второго. Хотя некоторые российские блоггеры жалуются на "захват" Гончаровки.

Новоивановка (в 10 км от границы). Геолокационное фото показывает, что украинские силы действуют в этом населенном пункте, хотя россияне снова говорят о "захвате" вместе с Богдановкой (к северо-западу от Суджи).

Также ISW приводят еще ряд российских заявлений о якобы движении украинских сил. Мол, украинские силы также продвинулись в Малую Локню и в окрестности села Черкасское Поречное, а также в районе Кругленького, Мартыновки, Великого Солдатского и возле Мирного. Речь идет о Суджанском районе.

Российские военкоры писали и об атаке в районе села Снагость и вблизи Ольговки. Эти населенные пункты входят в Кореневский район.

Фото: на карте ISW можно увидеть вероятное продвижение ВСУ вплоть до Милютино Льговского района (understandingwar.org)

Как может действовать Россия: четыре возможных сценария от ISW

По мнению международных аналитиков, у российского военного командования есть ряд вероятных вариантов действий, чтобы ответить на трансграничную операцию в Курской области. ISW называет четыре из возможных:

Первый. РФ может решить использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе международной границы, чтобы оттеснить украинские войска и защититься от украинской операции в Курской области.

Второй. Принять решение об использовании существующей Северной группировки войск, развернутой вдоль российско-украинской границы.

Третий. Передислоцировать оперативные резервы, накопленные для запланированных наступательных усилий на лето 2024 года и относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других регионов театра военных действий.

Четвертый. РФ может стремиться сохранить силы, которые выделила для Курской области, но могла бы передислоцировать значительное количество авиации и ударных подразделений в этот район, пытаясь улучшить способность вернуть территорию.

Напомним, что 6 августа 2024 года после массированного обстрела города Суджа российские СМИ и местные власти о "прорыве" границы в Суджанском и Кореневском районах Курской области РФ.

Сначала в Министерстве обороны РФ и российской ФСБ утверждали, что попытки прорыва якобы отражены. Впрочем, впоследствии признали, что бои в приграничье продолжаются. Через сутки после произошедшего с реакцией выступил российский диктатор Владимир Путин, заявивший о "масштабной провокации", обвинив Украину.

Отметим, что украинское военно-политическое руководство не подтверждало причастность к происходящей в Курской области операции. Президент Владимир Зеленский на фоне сообщений лишь заявил, что Россия "должна тоже чувствовать войну". Партнеры Украины также высказались не сразу, но акцентировали, что Киев имеет полное право защищаться таким образом.

При подготовке материала использовались отчет и карты американского Института изучения войны (ISW), карты аналитического ресурса DeepState, Telegram-канал "Важные истории", а также другие данные из открытых источников.