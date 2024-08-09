Транзит газу українською ГТС відбувається у штатному режимі – оператор

Попри події біля Суджі у Курській області транзит газу європейським замовникам відбувається у штатному режимі, повідомляє Укрінформ.

"Транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі, без змін. Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається" , - повідомили у компанії "Оператор ГТС України".

Видання The Washington Post 8 серпня із посиланням на анонімного радника Президента Володимира Зеленського повідомило, що газовимірювальна станція "Суджа" знаходиться під контролем України.

Як повідомлялося, ціни на природний газ в Європі наблизився до найвищих показників цього року через побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні російського палива на тлі повідомлень про бої у Курській області РФ.

Російський експортер ПАТ "Газпром" заявив, що 8 серпня транзит через пункт прийому «Суджа» був встановлений на рівні 37,3 мільйона кубометрів на добу, що трохи нижче звичайного показника 42 мільйонів кубометрів.