Транзит газа на украинском ГТС происходит в штатном режиме – оператор

Несмотря на события возле Суджи в Курской области, транзит газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, сообщает Укринформ.

"Транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, без изменений. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется" , - сообщили в компании "Оператор ГТС Украины".

Издание The Washington Post 8 августа со ссылкой на анонимного советника Президента Владимира Зеленского сообщило, что газоизмерительная станция "Суджа" находится под контролем Украины.

Как сообщалось, цены на природный газ в Европе приблизился к самым высоким показателям в этом году из-за опасений возможных перебоев в поставках российского топлива на фоне сообщений о боях в Курской области РФ.

Российский экспортер ПАО "Газпром" заявил, что 8 августа транзит через пункт приема "Суджа" был установлен на уровне 37,3 миллиона кубометров в сутки, что чуть ниже обычного показателя 42 миллиона кубометров.