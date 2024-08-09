Британська розвідка: РФ має тактичний прогрес у Донецькій області
Російські сухопутні війська продовжують проводити наступальні операції на багатьох ділянках фронту на Донеччині, при цьому Росія досягла подальшого тактичного прогресу, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну 9 серпня.
Основна увага російських операцій майже однозначно зосереджена в центральній частині Донецької області, йдеться в огляді.
Нещодавні російські успіхи призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Покровськ є важливим логістичним центром, який підтримує українські операції на Донеччині.
Росія також продовжує укріплювати свої позиції у Нью-Йорку, і її просування в цьому районі загрожує Торецьку.
Росія продовжує покладатися на затратні піхотні атаки для поступового просування вглиб української території.
Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.