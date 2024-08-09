Российские сухопутные войска продолжают проводить наступательные операции на многих участках фронта Донецкой области, при этом Россия достигла дальнейшего тактического прогресса, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне 9 августа.

Основное внимание российских операций почти однозначно сосредоточено в центральной части Донецкой области, говорится в обзоре.

Недавние российские успехи привели к тому, что Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта. Покровск является важным логистическим центром, поддерживающим украинские операции в Донецкой области.

Россия также продолжает укреплять свои позиции в Нью-Йорке, и ее продвижение в этом районе грозит Торецку.

Россия продолжает полагаться на затратные пехотные атаки для постепенного продвижения вглубь украинской территории.

В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.