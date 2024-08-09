Трамп про поранення: Пекельний постріл, але я швидко відновлююся

Кандидат на посаду президента США заявив, що його вухо майже загоїлося після замаху.﻿ Про це він заявив у четвер під час спілкування із пресою у своєму маєтку в Мар-а-Лаго, відповідаючи на запитання про стан його вуха, яке постраждало під час замаху, повідомляє Укрінформ.

"Я швидко відновлююся. Це був пекельний постріл, але я швидко відновлююся" , - сказав Трамп.

За його словами, йому дуже пощастило, його слух не постраждав. На місці поранення, додав він, залишився невеликий шрам.

Трамп також похвалив ФБР, яке проводить розслідування щодо замаху.

"ФБР приходило до мене із приводу стрільця. Думаю, вони виконали дуже хорошу роботу, і я думаю, що вони виконали дуже хорошу роботу щодо іншого божевільного, якого вони утримують під вартою" , – сказав він.

Трамп мав на увазі затриманого у Нью-Йорку пакистанця Асіфа Мерчанта, якого підозрюють у зв'язках з Іраном. Правоохоронці висунули йому звинувачення у спробі здійснити політичні вбивства. Серед його цілей нібито були Трамп та інші посадовці США.