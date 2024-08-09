Трамп о ранении: Адский выстрел, но я быстро восстанавливаюсь

Кандидат на пост президента США заявил, что его ухо почти зажило после покушения. Об этом он заявил в четверг во время общения с прессой в своем имении в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос о состоянии его уха, который пострадал во время покушения, сообщает Укринформ.

"Я быстро восстанавливаюсь. Это был адский выстрел, но я быстро восстанавливаюсь" , - сказал Трамп.

По его словам, ему повезло, его слух не пострадал. На месте ранения, добавил он, остался небольшой шрам.

Трамп также похвалил ФБР, которое проводит расследование по покушению.

"ФБР приходило ко мне по поводу стрелка. Думаю, они проделали очень хорошую работу, и я думаю, что они проделали очень хорошую работу в отношении другого сумасшедшего, которого они содержат под стражей" , – сказал он.

Трамп имел в виду задержанного в Нью-Йорке пакистанца Асифа Мерчанта, подозреваемого в связях с Ираном. Правоохранители предъявили ему обвинение в попытке совершить политические убийства. Среди его целей якобы были Трамп и другие чиновники США.